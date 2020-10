Net rebond pour les trois sorcières Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4893 PTS/ 4935 PTS

Portée par la bonne résilience de Wall-Street hier et la volonté affichée de D. Trump de parvenir à un accord sur le plan de relance, la bourse de Paris récupère une bonne partie de ses pertes de la veille pour cette séance des trois sorcières.

Le CAC40 s'inscrit en forte hausse de 1.41% à 4905 points, soutenu notamment par les valeurs du Luxe, les opérateurs saluant les résultats de LVMH (+6.5%).

ArcelorMittal progresse de 4.1%, Kering de 3.8% et Renault de 3.6%.



La volatilité pourrait perdurer en deuxième partie de séance, avec l'expiration des contrats futures, options sur indices et actions, mais aussi avec plusieurs statistiques américaines d'importance.

Les ventes au détail, anticipées en hausse de 0.7%, seront publiées à 14h30 puis la production industrielle à 15h15 (consensus 0.6%). Les opérateurs prendront ensuite connaissance à 16h des stocks des entreprises et de l'indice de confiance du Michigan. En données horaires, le CAC40 amorce une reprise technique sur la zone des 4810 points avec les 4935 points comme principal objectif. En intraday, un retour sous les 4893 points militerait pour le comblement au moins partiel du gap ouvert ce matin.

Laurent Polsinelli

