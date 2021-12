Noël au balcon 23/12/2021 | 11:46 Jordan Dufee 23/12/2021 | 11:46 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 7100 PTS

Sans surprise, le CAC40 grappille encore du terrain avec une avancée de 0.31% à 7074 points. Cette embellie de Noel prend d’autant plus de relief que la crise sanitaire se durcit. Ce sont même les valeurs les plus affectées depuis deux ans qui se positionnent en tête des hausses, à l’image d’Unibail (+1.30%) et Renault (+1.15%). Sur le plan macroéconomique, les investisseurs suivront principalement aujourd'hui les commandes de biens durables et les nouvelles demandes d'allocation chômage aux Etats Unis. Techniquement, la dynamique actuelle devrait pousser les cours à l’approche des 7100 points d’ici la fin d’année voire davantage. Il faudrait un retour sous les 6960 points pour neutraliser la configuration à très court terme.

