Non loin de ses points hauts

02/08/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli

A l'issue d'une séance volatile, ponctuée par quelques publications mal accueillies, le CAC40 a terminé en baisse de 0.32% à 6612 points vendredi dernier. Essilor a gagné 3.38%, Saint Gobain 3.1%, Legrand 2.09%, tandis que Carrefour cède 3.81%, Unibail 3.78% et Renault 3.35%.



Du côté des statistiques, l'indice CPI progresse de 2.2% en zone euro, le PIB de 2% et le taux de chômage recule à 7.7%. Outre-Atlantique, l'indice Core PCE est ressorti en hausse de 0.4%, les dépenses et revenus des ménages progressent respectivement de 1% et 0.1% et l'indice du Michigan était dans le consensus à 81.2.



Les indices américains ont néanmoins cédé du terrain, alourdis par quelques publications d'entreprises, à l'image d'Etsy (-7.8%), d'Amazon (-7.6%), d'Ebay (-7.1%) ou encore Paypal (-2.7%). Les valeurs liées à l'énergie ont également pesé sur la tendance.

Le Dow Jones a terminé en baisse de 0.42% à 34935 points, le S&P500 a perdu 0.54% à 4395 points et le Nasdaq100 0.59%.



Le CAC40 devrait néanmoins reprendre le chemin de la hausse aujourd'hui (+0.5%) dans l'attente des indices PMI manufacturiers en zone euro et aux Etats-Unis.



Techniquement, la consolidation horizontale perdure, l'indice ne montrant finalement aucun réel signe de faiblesse. Seule la rupture de la zone des 6607 points militerait pour des dégagements plus marqués avec les 6568 points comme premier objectif.

