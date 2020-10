Nouveau décrochage en Europe, à la veille de la BCE Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 28/10/2020 | 11:06

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4539 PTS/ 4640 PTS

Malgré la fermeté de Wall-Street hier, les places européennes dévissent ce mercredi, préoccupées par la crise sanitaire et les nouvelles mesures de restrictions qui pourraient nuire à la reprise économique. Alors que le Président E. Macron devrait faire de nouveles annonces ce soir, le CAC40 décroche désormais de 2.57% à 4609 points, revenant sur des niveaux inédits depuis fin mai.



Seules Téléperformance (+2.75%) et Carrefour surnagent. Atos signe la plus forte baisse (-6.2%), suivie par Renault (-5.8%), Unibail (-5.4%) et Societe Générale (-4.2%).



Outre-Atlantique, le S&P500 est pour le moment attendu en baisse de 1.3%. Sur le plan macroéconomique, les opérateurs prendront connaissance des stocks de commerce de gros à 13h30 ainsi que de la balance commerciale, avant les stocks pétroliers à 15h30. En données horaires, la tendance reste baissière sous les 4780 points voire sous les 4640 points en intraday, plus hauts du jour. L’indice parisien se dirige désormais vers le seuil des 4539 points, borne basse d’un gap laissé ouvert le 26 mai dernier. A court terme, le sens de sortie des 4539/4640 points devrait être déterminant.





Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 CARREFOUR 13.74 0.96% TELEPERFORMANCE 256.6 0.75% TOTAL SE 24.74 -5.52% PUBLICIS GROUPE SA 29.16 -5.63% ATOS SE 58.1 -7.22% RENAULT 21 -7.67% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 32.515 -9.98% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.