Nouveau gap baissier à l'ouverture

Objectif de cours : 5229 PTS

Portée par les pétrolières (Total +2.29%) et les valeurs financières (Société Générale +2.08%, BNP Paribas +1.43%), la bourse de Paris a repris quelques couleurs hier, clôturant en hausse de 0.19% à 6279 points.

Les indices américains ont quant à eux décroché sur fond de craintes inflationnistes, après la publication de l'indice CPI ressorti en hausse de 0.8% en avril (+4.2% en rythme annualisé).



Le Dow Jones a perdu 1.99% à 33587 points, le S&P500 a cédé 2.14% à 4063 points et le Nasdaq100 2.62%.



Dans l'attente des inscriptions hebdomadaires au chômage et de l'indice PPI aux Etats-Unis, le CAC40 devrait ainsi subir de nouveaux dégagements à l'ouverture. Les contrats Futures présagent d'une baisse initiale de 0.8%.



Techniquement, le CAC40 devrait de nouveau tester les 6229 points ce matin. Ce niveau devra contenir les velléités baissières sous peine d'une poursuite du mouvement en direction des 6200 points puis 6182/6150 points.

