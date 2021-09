Nouveau gap baissier à l'ouverture 09/09/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 09/09/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6637 PTS

Les places européennes ont connu une séance agitée hier, rattrapées par les craintes de ralentissement de la reprise économique américaine et de réduction du soutien monétaire en Europe à la veille de la réunion de la BCE.

Le CAC40 a terminé en baisse de 0.85% à 6668 points.

Seuls quelques titres ont résisté, à l'image d'Engie (+1.18%), de Vinci (+1.17%) ou encore Bouygues (+0.91%). Stellantis a signé la plus forte baisse (-2.8%) suivi par Sanofi (-2.48%) et Schneider Electric (-2.41%).



Les indices américains ont quant à eux fait preuve de résilience, le Livre Beige de la Fed n'ayant pas apporté de surprise majeure. L'économie américaine reste robuste mais la Réserve Fédérale a constaté un tassement en août en raison du variant delta.

L'indice Dow Jones a clôturé en baisse de 0.2% à 35031 points, le S&P500 a perdu 0.13% à 4514 points et le Nasdaq100 0.35%. Aujourd'hui, les contrats Futures restes ancrés dans le rouge, avec un repli initial de 0.6% pour le CAC40.

Outre la décision de la BCE sur les taux à 13h45 et la conférence de presse de Christine Lagarde à 14h30, les opérateurs prendront aussi connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis puis des stocks pétroliers à 17h.



Techniquement, le CAC40 montre quelques signes de faiblesse et conserve un biais baissier en données horaires sous les 6712 points. La zone des 6637 points devra de nouveau engendrer une réaction positive sous peine d'une poursuite du mouvement en direction des 6600 points voire 6560 points par extension.

