Nouveau gap baissier à l'ouverture

Objectif de cours : 6086 PTS

La perspective d'un durcissement de la politique monétaire de la BCE dès le mois prochain et une inflation à son plus haut aux Etats-Unis ont nettement pesé sur la tendance en fin de semaine, à l'image du CAC40 qui a clôturé en forte baisse de 2.69% à 6187 points vendredi.

L'indice CPI est en outre ressorti en hausse de 1% aux Etats-Unis (contre 0.3% précédemment), soit une hausse de 8.6% en rythme annuel.



Sur le front des valeurs, les bancaires ont signé les plus fortes baisses. Société Générale a perdu 6.15%, Crédit Agricole 5.91%, Worldline 5.39%, Stellantis 5.16% et BNP Paribas 5.06%. Seule Euroapi a gagné 1.19%.



Avec la hausse des rendements obligataires, les indices américains ont également décroché. Le Dow Jones a terminé en repli de 2.73% à 31392 points, le S&P500 a cédé 2.91% à 3900 points et le Nasdaq100 3.56%.



La bourse de Paris devrait ainsi subir de nouveaux dégagements aujourd'hui, avec une perte initiale de 1.6%.

En données horaires, l'indice devrait ouvrir en gap baissier dans la zone des 6086 points, plus bas du mois dernier. Cette zone de cours devra susciter quelques achats à bon compte sous peine d'un retour rapide vers les 6000 points.

