Nouveau gap baissier avec le conflit en Ukraine

Objectif de cours : 6250 PTS

Nouvelle séance agitée pour les places financières, qui ont pâti hier de l'intensification du conflit en Ukraine, de la hausse des matières premières et de statistiques décevantes aux Etats-Unis. L'indice ISM est notamment ressorti à 56.5 contre 59.9 le mois dernier.

Après un début de séance positif à Paris, le CAC40 a finalement clôturé en forte baisse de 1.84% à 6378 points.



Le repli a toutefois été moindre outre-Atlantique, puisque le Dow Jones s'est effrité de 0.29% à 33794 points. Le S&P500 a perdu 0.53% à 4363 points et le Nasdaq100 1.46%.



Ce matin, les contrats Futures sont encore rouge vifs, avec l'intensification des combats en Ukraine, à proximité de la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Le CAC40 est ainsi attendu en baisse de près de 1.7% à l'ouverture.

Outre la géopolitique, les opérateurs prêteront attention aujourd'hui au rapport mensuel sur l'emploi américain. Le consensus table sur un taux de chômage à 3.9%, avec 407K créations de postes et un salaire horaire en hausse de 0.5%.



En données horaires, la dynamique demeure clairement négative sous les 6545 points. L'indice devrait ouvrir en gap baissier dans la zone des 6250 points. Sous ce niveau, l'objectif majeur est situé vers 6165 points, niveau correspondant aux plus bas de mai dernier.





