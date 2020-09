Nouveau gap baissier dans le sillage de Wall-Street Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 4870 PTS

Objectif de cours : 4700 PTS

En forte hausse à la mi-séance, dans le sillage de l'automobile et des technologiques, l'indice parisien a nettement réduit son avance alors que Wall-Street s'est rapidement retournée à la baisse. Le CAC40 a finalement clôturé en hausse de 0.62% à 4802 points (contre un plus haut à 4871 points).

Du côté des statistiques, les indices PMI sont ressortis de manière contrastée en zone euro. L'activité accélère dans le secteur manufacturier (53.7 contre 51.5 attendu) alors qu'elle recule pour les services (47.6 contre 51 anticipé).



Aux Etats-Unis, l'indice Flash PMI manufacturier progresse à 53.5 (consensus 52.5) et l'indice Flas PMI services est stable à 54.6. Les opérateurs ont en outre sanctionné les propos Dovish du président de la Fed, lequel estime que la politique monétaire est bien calibrée, annihilant les espoirs d'un nouveau geste à court terme.

Les valeurs technologiques ont une nouvelle fois subi de lourds dégagements, à l'image du Nasdas100 qui a clôturé en baisse de 3.16%. Le S&P500 a perdu 2.37% à 3236 points et le Dow Jones 1.92% à 26763 points.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait donc ouvrir en gap baissier de près de 1%, dans la zone des 4750 points. En données horaires, la tendance reste clairement baissière sous les 4870 points. En l'absence de réaction positive dans les premiers échanges, on pourra s'attendre à une poursuite des dégagements en direction des 4700 points.

