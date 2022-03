Nouveau gap baissier en l'absence d'avancée des négociations 08/03/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 08/03/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Perdant jusqu'à 5% hier dans les premiers échanges, avec la poursuite des affrontements en Ukraine et la menace de boycott du pétrole russe, la bourse de Paris a réduit ses pertes sur fond d'espoirs de nouveaux pourparlers. Le CAC40 a ainsi clôturé en baisse de 1.31% à 5982 points, après être brièvement repassé dans le vert dans l'après-midi.



Sur le front des valeurs, Thalès a gagné 6.64%, Dassault Systèmes 2.97%, L'Oréal 1.62% tandis qu'Unibail a décroché de 8.77%, Stellantis a perdu 6.37% et Engie 5.89%.



Pénalisés par la forte poussée des cours pétroliers qui ont atteint des niveaux inédits depuis 2008, les indices américains ont terminé en forte baisse. Le Dow Jones a perdu 2.37% à 32817 points, le S&P500 a cédé 2.95% à 4201 points et le Nasdaq100 3.75%.



Alors que les négociations s'enlisent sans réelle avancée, le CAC40 devrait de nouveau ouvrir en baisse de 2.2% aujourd'hui.

En données horaires, la volatilité et l'aversion au risque persiste. Le sens de sortie des 5756/6060 points devrait donner une première indication pour les séances à venir.

