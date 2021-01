Nouveau repli attendu à Paris 29/01/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 29/01/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5400 PTS/ 5550 PTS

La bourse de Paris a fait preuve de nervosité hier, cédant 1.5% en début de journée, avec de reprendre très nettement de la hauteur en deuxième partie de séance, avec la très bonne orientation de Wall Street et des indicateurs d'activité rassurants. Le CAC40 a finalement clôturé en hausse de 0.93% à 5510 points, soit plus de 100 points d'amplitude dans la journée.

Le PIB américain est ressorti en hausse de 4% au quatrième trimestre (légèrement en deçà de l'estimation à 4.2%), celui du troisième trimestre a par ailleurs été révisé à la hausse à +33.4% (+33.1% précédemment). Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont reculé à 847K et les indicateurs avancés progressent de 0.3%. Les ventes de logements neufs ont, en revanche, raté le consensus (842K contre 860K attendu).



Outre-Atlantique, les indices ont réduit leurs gains en fin de journée, alourdis par quelques publications trimestrielles mal accueillies (Apple -3.5%, Facebook -2.6%, Tesla -3.3%). Le Dow Jones a terminé en hausse de 0.99% à 30603 points (contre un plus haut à 30951 points). Le S&P500 a gagné 0.98% à 3787 points et le Nasdaq100 0.68%.



Le CAC40 devrait néanmoins ouvrir en baisse de près de 1% ce matin, dans le sillage des places asiatiques et des contrats Futures américains qui reculent eux aussi de 1%. Graphiquement, la volatilité persiste et il faudra attendre la sortie des 5400/5550 points pour renouer avec une dynamique affirmée. Les oscillations pourraient perdurer au sein de cette zone de cours ces prochaines séances.

