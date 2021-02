Nouveau repli attendu à Paris 24/02/2021 | 08:01 Laurent Polsinelli 24/02/2021 | 08:01 Envoyer par e-mail :

Malgré le repli marqué des technologiques américaines hier en début de séance, le CAC40 est finalement repassé dans le vert, clôturant en hausse de 0.22% à 5779 points, suite aux propos rassurants de Jerome Powell.

Le président de la Réserve Fédérale a indiqué qu'il ne réduirait pas ses rachats d'actifs avant d'avoir réalisé des progrès substantiels dans l'atteinte de ses objectifs de plein emploi et d'inflation. Il a également souligné l'efficacité des rachats obligataires pour soutenir l'économie, minimisant par ailleurs les risques de flambée de l'inflation.



Outre-Atlantique, les indices américains ont nettement réduit leurs pertes initiales, à l'image du Dow Jones qui a clôturé en hausse e 0.05% à 31537 points. Le S&P500 a aussi gagné 0.13% à 3881 points, tandis que le Nasdaq100 a terminé en baisse de 0.22%.



Aujourd'hui, dans le sillage des places asiatiques, le CAC40 devrait ouvrir en baisse de 0.3%.



Techniquement, on continuera de suivre de près la sortie des 5700/5800 points pour avoir plus de visibilité sur l'orientation à venir.

