Nouveau repli attendu à Paris

Objectif de cours : 5900 PTS

En l'absence de réel catalyseur, la bourse de Paris a terminé en repli de 0.49% à 5968 points hier, les opérateurs restant préoccupés par les tensions sur le marché obligataire et les craintes sanitaires, avec notamment les nouvelles mesures de restriction en Europe.

Sur le front des valeurs, STM a gagné 3.89%, Dassault Systèmes 1.86% et Téléperformance 1.1%. A l'opposé, on retrouve Kering (-2.86%) et Veolia (-2.14%).



Les indices américains ont quant à eux terminé en territoire positif, à la faveur de la bonne orientation des valeurs technologiques. Le Dow Jones a gagné 0.32% à 32731 points, le S&P500 s'est adjugé 0.7% à 3940 points et le Nasdaq100 1.71%.



Le CAC40 devrait néanmoins ouvrir en repli de 0.5% ce matin.



Techniquement, l'indice parisien devrait tester à l'ouverture ses plus bas de la veille. En l'absence de préservation des 5940 points, on pourra s'attendre à de nouveaux dégagements qui devraient rapidement ramener l'indice vers les 5900 points, voire 5860 points par extension.

