Nouveau repli attendu à Paris 20/10/2021 | 08:02 Laurent Polsinelli 20/10/2021 | 08:02 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Négative sous les 6700 PTS

Objectif de cours : 6640 PTS

En dépit de la bonne orientation de Wall Street hier, le CAC40 a terminé en légère baisse de 0.05% à 6669 points, alourdi par quelques résultats d'entreprises décevants, le repli de l'aéronautique et du luxe.

Parmi ses composantes, Unibail a gagné 3.8%, Veolia 2.5% et Engie 1.9%, tandis que Danone a pâti de ses publications (-3%). Safran a également cédé 2.2% et Thalès 1.6%.



Portés une nouvelle fois par les valeurs technologiques, la santé et de solides résultats, Wall Street a terminé à son zénith. Le Dow Jones a engrangé 0.56% à 35457 points, le S&P500 0.74% à 4519 points et le Nasdaq100 s'est adjugé 0.72%. Malgré cette belle performance, le CAC40 devrait néanmoins ouvrir en baisse de 0.3% ce matin.

Techniquement, comme évoqué hier, on suivra de près la sortie des 6640/6700 points pour agir. Une sortie par le bas de cette zone suggérerait des dégagements plus marqués en direction des 6618/6606 points dans un premier temps voire 6560 points par extension.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.