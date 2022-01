Nouveau repli attendu à Paris 24/01/2022 | 08:01 Laurent Polsinelli 24/01/2022 | 08:01 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 7000 PTS

La bourse de Paris a terminé en très forte baisse de 1.75% à 7068 points vendredi pour la compensation mensuelle, les opérateurs restant préoccupés par l'inflation et la perspective d'un resserrement monétaire imminent aux Etats-Unis.

Seules deux valeurs de l'indice ont terminé en territoire positif, Danone a gagné 0.56% et Carrefour 0.34%. A l'opposé, ArcelorMittal a décroché de 7.33%, Alstom a perdu 5.03% et Stellantis 3.59%.



Alourdis également par les tensions entre la Russie et l'OTAN, les indices américains ont eux aussi décroché. Le Dow Jones a cédé 1.3% à 34265 points, le S&P500 a perdu 1.89% à 4397 points et le Nasdaq100 2.75%, portant ainsi sa contre performance hebdomadaire à 7.51%.



L'indice CAC40 devrait ainsi subir de nouveaux dégagements ce lundi, en attendant la réunion de la Fed en milieu de semaine. Les contrats Futures se redressent légèrement mais laissent présager d'un repli initial de 0.6%.



En données horaires, la tendance reste baissière sous les 7120 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. A court terme, il faudra suivre de près la sortie des 7000/7120 points pour avoir des indications sur l'orientation à venir.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.