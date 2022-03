Nouveau repli attendu à Paris 22/03/2022 | 08:01 Laurent Polsinelli 22/03/2022 | 08:01 Envoyer par e-mail :

En l'absence de publication macroéconomique majeure, la bourse de Paris a terminé en baisse de 0.57% à 6582 points hier, avec la poursuite des affrontements en Ukraine, en dépit des pourparlers. Après la forte hausse des places financières la semaine dernière, la tendance a notamment été fragilisée par la hausse des rendements obligataires et la nouvelle poussée des cours pétroliers.



Sur le front des valeurs, ArcelorMittal a gagné 5.48%, Thalès 2.45%, Orange 0.93% tandis que Veolia a perdu 3.8, Danone 3.08% et Safran 2.8%.



Outre-Atlantique, les indices ont également cédé du terrain après les propos de Jerome Powell, laissant entendre que la Fed pourrait agir de manière plus agressive pour contrer les pressions inflationnistes. Le Dow Jones a clôturé en baisse de 0.58% à 34552 points. Le S&P500 a perdu 0.04% à 4461 points et le Nasdaq100 0.31%.



Aujourd'hui, la macro sera encore peu fournie mais l'après-midi sera rythmée par des interventions des membres des banques centrales, à commencer par Christine Lagarde à 14h15. Dans cette attente, le CAC40 devrait débuter la séance en baisse de 0.4%.



Graphiquement, on continuera de surveiller la sortie des 6480/6680 points pour avoir plus de visibilité sur l'orientation à venir.

