Nouveau repli attendu à Paris

Objectif de cours : 6590 PTS

L'annonce de nouvelles sanctions contre les banques russes, interdites d'opérer en Europe, a plombé la tendance hier à Paris, le CAC40 ayant terminé en forte baisse de 1.46% à 6633 points.

Renault a décroché de 6.2%, Société Générale a perdu 5.6%, STM et Veolia 5.3%, Crédit Agricole et BNP Paribas, respectivement 5% et 4.5%.

Quelques valeurs surnagent. Sanofi et Pernod Ricard gagnent 1.7%, Eurofins 1.6% et Hermès 1.2%.



Les indices américains ont également perdu du terrain, pénalisés cette fois par les technologiques, alors que le ton plus ferme de certains membres de la Fed laissent envisager des hausses de taux plus agressive pour contrer l'inflation. Le Dow Jones a perdu 0.8% à 34641 points, le S&P500 a cédé 1.26% à 4525 points et le Nasdaq100 2.24%.



Aujourd'hui, la baisse devrait encore l'emporter à Paris, en attendant de nouvelles sanctions par la Russie. Le verrouillage de Shanghai s'intensifie avec la propagation de l'épidémie de Covid-19, laissant craindre un impact sur l'économie et les approvisionnements. L'indice Caixin PMI services est d'ailleurs ressorti à 42 contre 50.2 précédemment.

Le CAC40 devrait ainsi ouvrir en repli de 0.4%.



En données horaires, la dynamique est baissière sous les 6680 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Sous ce niveau, les objectifs baissiers sont fixés à 6590 points puis 6540 points.

