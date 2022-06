Nouveau repli attendu à Paris 22/06/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 22/06/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Les places européennes ont poursuivi leur mouvement de reprise hier en attendant le retour de Wall Street. Les gains se sont néanmoins réduits et après un plus hauts à 6032 points en première partie de séance, le CAC40 a finalement terminé sur un gain de 0.72% à 5963 points. Côté valeurs, Worldline a engrangé 3.58%, Air Liquide 3.05%, STM 2.59% et Saint Gobain 2.48% alors que Carrefour a perdu 1.8%, Sanofi 1.23% et Safran 1.07%.



Les indices américains ont eux aussi gagné du terrain, les opérateurs ayant opté pour quelques achats à bon compte alors que l’indice S&P500 perdait plus de 10% depuis le début du mois. Le Dow Jones a clôturé en forte hausse de 2.15% à 30530 points, le S&P500 a gagné 2.45% à 3764 points et le Nasdaq100 2.49%.



Du côté des statistiques, les ventes de logements existants sont ressorties à 5.41M (contre 5.4M attendu). Il faudra attendre jeudi pour prendre connaissance des indice Flash PMI manufacturier et services en zone euro et aux Etats-Unis, ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage et des stocks pétroliers.

Aujourd'hui, les opérateurs prêteront attention à l'intervention de Jerome Powell à 15h30.



Dans cette attente, le CAC40 devrait ouvrir en baisse de 1.5% dans le sillage des Futures américains (-1.1%) et de la forte baisse des cours pétroliers (-3%). En données horaires, le CAC40 a comblé hier un gap laissé ouvert le 16 juin à 6030 points, avant de reperdre de la hauteur. A très court terme, la dynamique se neutralise. Il faudra attendre la sortie des 5840/6060 points pour renouer avec une tendance affirmée.

