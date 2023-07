Après quatre séances consécutives de baisse sur fond de craintes sur les taux, la bourse de Paris a repris quelques couleurs vendredi dernier (+0.42% à 7111 points, suite à la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain.

Elle cède néanmoins 3.89% sur l'ensemble de la semaine, traduisant une nette poussée de l'aversion au risque.



Du côté des valeurs, Unibail a gagné 4.58%, ArcelorMittal 2.06%, Stellantis 2.04%, Alstom 1.97% et STM 1.75% tandis qu'Orange a perdu 1.41%, L'Oréal 1.34% et Sanofi 1.14%.



Outre-Atlantique, les données sur l'emploi se sont avérées contrastées, avec seulement 209K créations de postes (306K précédemment), mais le taux de chômage retombe à 3.6% et le salaire horaire progresse de 0.4% (0.3% attendu et 0.4% le mois dernier).

Les indices américains ont dans un premier temps salué ces publications avant de rendre l'intégralité de leurs gains en fin de séance, compte tenu de la pression sur les salaires qui reste forte.



Le Dow Jones a clôturé en baisse de 0.55% à 33734 points, le S&P500 a perdu 0.29% à 4398 points et le Nasdaq100 0.35%.



Ce matin, les contrats Futures s'inscrivent en baisse de 0.5% pour le CAC40, après le nouveau reflux de l'inflation en Chine. L'indice CPI est ressorti stable (+0.2% le mois dernier) et l'indice PPI en baisse de 5.4% (-4.6% précédemment).



Techniquement, pas de changement, on surveillera la sortie des 7052/7151 points pour avoir quelques indications sur l'orientation à venir. La prudence pourrait rester de mise en attendant l'inflation américaine mercredi.