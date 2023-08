Après une ouverture en nette hausse hier (plus haut à 7344 points), dans le sillage du reflux des rendements obligataires et des bons résultats de Nvidia, la bourse de Paris a rapidement rendu l'intégralité de ses gains pour finalement clôturer en baisse de 0.44% à 7214 points.

La prudence devrait rester de mise aujourd'hui en attendant l'intervention de Jerome Powell à 16h05 et celle de Christine Lagarde à 21H, à l'occasion du symposium de Jackson Hole.



Du côté des valeurs, Danone a gagné 0.68%, Crédit Agricole 0.6%, AirLiquide a0.53%, Société Générale 0.37% et Total 0.35% tandis que STM a cédé 2.48%, Renault 2.36%, Kerinf 1.82% et Worldline 1.55%.

Outre-Atlantique, les statistiques du jour étaient contrastées. Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties à 230K (240K la semaine dernière) et les commandes de biens durables ont chuté de 5.2% (+4.6% précédemment).

Le Dow Jones a perdu 1.08% à 34099 points, le S&P500 a cédé 1.35% à 4376 points et le Nasdaq100 2.19% alors que l'euphorie liée à Nvida (+0.1%) s'est vite estompée.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ainsi ouvrir en repli de 0.1%.

Graphiquement, le mouvement de consolidation se poursuit. La zone des 7191 points devra engendrer une réaction positive sous peine d'une poursuite des dégagements en direction des 7160/7092 points.