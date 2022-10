Nouveau repli attendu dans le sillage de Wall Street 03/10/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 03/10/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Malgré la persistance des tensions inflationnistes et les craintes de récession, la bourse de Paris a terminé la semaine en hausse de 1.51% à 5762 points, enregistrant ainsi une perte hebdomadaire de 0.36%.

Les opérateurs ont notamment pris connaissance de l'inflation en zone euro, avec un indice des prix à la consommation qui progresse de 10% (contre +9.1% en août). Hors alimentation et énergie, l'indice progresse de 4..8% en septembre et le taux de chômage se maintient à +6.6%. Côté valeurs, Unibail a récupéré 6.44%, Téléperformance 4.53%, Dassault Système 4.38% et Saint Gobain 4.09%. Orange a néanmoins signé la plus forte baisse (-0.54%), suivie par Thalès (-0.48%).



Outre-Atlantique, l'indice Core PCE progresse de 0.6% en août (après 0% en juillet), il affiche ainsi une hausse de 4.9% sur un an. Les dépenses et revenus des ménages grimpent respectivement de 0.3% et 0.4% tandis que l'indice de confiance du Michigan est ressorti à 58.6 contre 59.5 le mois dernier.

Les indices américains ont quant à eux terminé à leur plus bas du journée, toujours pénalisés par les tensions sur le marché obligataire. Le S&P500 a perdu 1.51% à 3585 points vendredi (-2.91% sur la semaine), le Dow Jones a clôturé en forte baisse de 1.71% à 28725 points et le Nasdaq100 a cédé -1.73% (-3.01% en hebdo).



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ainsi subir de nouveaux dégagements à l'ouverture, comme le suggèrent les contrats Futures en baisse de 1.1%. Les opérateurs prendront connaissance des indices PMI manufacturiers en zone euro et aux Etats-Unis.



En données horaires, la consolidation horizontale perdure. On continuera de suivre de près la sortie des 5613/5773 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.

