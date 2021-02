Nouveau test des 5800 points 16/02/2021 | 08:01 Laurent Polsinelli 16/02/2021 | 08:01 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5720 PTS/ 5800 PTS

En l'absence de Wall Street, fermée hier pour le "Presidents' Day", le CAC40 a signé la meilleure performance en Europe, engrangeant 1.45% à 5786 points, à la faveur des valeurs cycliques, des pétrolières et des financières, lesquelles ont profité de la remontée des taux d'intérêt souverains. Société Générale a gagné 6.46%, ArcelorMittal 4.53%, Total 4.47% et Kering +3.3%.

Mais c'est Vivendi qui signe de très loin la meilleure performance, s'envolant de 19.62%, après avoir annoncé vouloir distribuer 60% du capital de sa filiale Universal Music Group (UMG) à ses actionnaires et l'introduire en bourse.

Alstom et Unibail signent en revanche les plus fortes baisses (respectivement -2.71% et -1.61%).



Dans l'attente de l'ouverture de New-York (hausse moyenne de 0.6% par rapport à vendredi), le CAC40 devrait de nouveau tester à l'ouverture le seuil des 5800 points, les contrats Futures progressant de 0.2%.



Techniquement, la tendance demeure clairement haussière en données horaires au-dessus des 5720 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. On attendra désormais la sortie des 5720/5800 points pour agir. Le dépassement des 5800 points ouvrirait la voie aux 5840 points voire 5884 points par extension, borne basse d'un gap laissé ouvert le 24 février 2020.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.