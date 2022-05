Nouveau test des 6200 points 09/05/2022 | 08:02 Laurent Polsinelli 09/05/2022 | 08:02 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6200 PTS

La bourse de Paris a de nouveau cédé du terrain vendredi, dans le sillage de Wall Street et des craintes de ralentissement économique alors que la Fed vient de débuter un cycle de resserrement monétaire agressif. L'indice CAC40 a clôturé en forte baisse de 1.73% à 6258 points, portant ainsi son repli hebdomadaire à -4.22%.

Du côté des valeurs, Stellantis a gagné 3.36%, Total 2.19% et Renault 2% alors que Pernod Ricard a cédé 4.95%, Dassault Systèmes 4.81% et Publicis 4.48%.



Outre-Altantique, le rapport mensuel sur l'emploi américain était globalement conforme aux attentes, avec un taux de chômage inchangé à 3.6%, 428K créations d'emplois hors agricoles et un salaire horaire en hausse de 0.3% (0.5% précédemment).

Cela n'a néanmoins pas empêché Wall Street de céder du terrain, avec la hausse des rendements obligataires. Le Dow Jones a perdu 0.3% à 32899 points, le S&P500 0.57% à 4123 points et le Nasdaq100 1.22%.



Le CAC40 devrait ainsi subir de nouveaux dégagements aujourd'hui comme en témoignent les contrats Futures en baisse de 1%.

En données horaires, l'indice devrait ouvrir autour des 6200 points. En l'absence de réaction positive à l'ouverture, les prochains objectifs baissiers seraient fixés à 6169 points puis 6122 points.

