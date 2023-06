A l'issue d'une séance peu animée, avec l'absence de Wall Street pour Juneteenth, le CAC40 et les autres places européennes ont terminé non loin de leur plus bas du jour, pénalisées par la hausse des rendements obligataires et le repli des places asiatiques ce matin. La prudence semblait par ailleurs renforcée avant l'audition de Jerome Powell devant le Congrès américain mercredi.

L'indice parisien a clôturé en baisse de 1.01% à 7314 points.



Du côté des valeurs, Safran s'est adjugée 1.74%, Société Générale 0.47%, BNP Paribas 0.42% et Renault 0.34% alors que Vinci a perdu 4%, Air Liquide 3.83%, Worldline 2.61% et Eurofins 2.44%.



Cette nuit, la banque centrale de Chine a réduit ses deux taux de référence de seulement 10 points de base, faisant chuter les places asiatiques, le marché estimant que cette annonce soit trop faible pour soutenir l'économie. Le plan de relance chinois se fait par ailleurs toujours attendre.



Le CAC40 devrait ainsi ouvrir en repli de 0.2% ce matin, avant le retour de Wall Street.

Du côté des statistiques, les permis de construire et les mises en chantier seront publiés à 14h30 aux Etats-Unis.



En données horaires, le CAC40 devrait de nouveau tester à l'ouverture le seuil des 7300 points. Cette zone de cours devra contenir les velléités baissières sous peine d'une poursuite des dégagements en direction des 7266 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 100 heures.