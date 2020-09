Nouveau test du haut de range Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4980 PTS/ 5066 PTS

Malgré une enquête ADP sous les attentes (428K créations de postes contre 1250K attendues), la bourse de Paris a rattrapé une partie de son retard par rapport à Wall-Street, clôturant en forte hausse de 1.9% à 5031 points hier. Exception faite du compartiment des bancaires, toutes les composantes de l'indice ont ainsi repris de la hauteur.

Kering, Airbus et ArcelorMittal ont notamment signé les plus fortes hausses, avec des performances respectives de 5.3%, 3.6% et 3.4%.



Les autres statistiques ont en revanche rassuré, à l'image du bond de 6.4% des commandes industrielles américaines ou la baisse de 9.4M des stocks hebdomadaires de pétrole.

L'appétit pour le risque est resté intact outre-Atlantique, l'optimisme restant de mise avec la récente amélioration des données sur l'activité.

Le Dow Jones a gagné 1.59% à 29100 points, le S&P500 s'est adjugé 1.54% à 3580 points et le Nasdaq100 1.04% à 12420 points.



La hausse devrait donc perdurer ce matin à Paris, avec +0.5% dans les premiers échanges.

En données horaires, pas de changement, le CAC40 reste enfermé au sein du range 4850/5066 points. Seul le débordement des 5066 points libérerait un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 5100/5144 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.