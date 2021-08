Nouveaux dégagements à Paris 26/08/2021 | 11:31 Laurent Polsinelli 26/08/2021 | 11:31 Envoyer par e-mail :

Dans l'attente des minutes de la BCE à 13h30 et de l'intervention de Jerome Powell à Jackson Hole, le CAC40 fait preuve de nervosité ce matin. Après un plus bas à 6618 points en début de séance, l'indice parisien cède désormais 0.42% à 6648 points tandis que le S&P500 perd 0.1% en préouverture/

Sur le front des valeurs, c'est toujours le luxe qui subit des dégagements, à l'image d'Hermès (-2.2%), Kering (-1.54%) et LVMH (-1.14%).

Vivendi se démarque, avec un gain de 4%.



Du côté des statistiques, la seconde estimation du PIB américain sera dévoilée à 14h30 (consensus 6.7%) ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage, anticipées à 345K.



En données horaires, le CAC40 reste fébrile. Un retour sous les plus bas du jour militerait pour une rechute rapide en direction des 6560 points.

