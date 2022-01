Nouveaux dégagements après Wall Street 19/01/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 19/01/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 7064 PTS

Pénalisé par l'ouverture nettement baissière de Wall Street et le repli des valeurs technologiques, l'indice CAC40 a clôturé en baisse de 0.94% à 7133 points hier. Le marché a également pâti de la remontée des rendements obligataires et des résultats de Goldman Sachs nettement sanctionnés (-7%).



Au sein de l'indice parisien, peu de valeurs surnagent, Thalès a gagné 1.8%, Total 1.5% et Unibail 1.3% tandis que Worldline a perdu 3.9%, ArcelorMittal 3.5% et Téléperformance 2.7%.



Outre-Atlantique, de retour d'un week end prolongé, c'est à nouveau le secteur technologique qui pèse, à l'image du repli de 2.57% du Nasdaq100. Le Dow Jones a cédé 1.51% à 35368 points et le S&P500 1.84% à 4577 points.



Le CAC40 devrait ainsi subir de nouveaux dégagements ce matin comme en témoignent les contrats Futures en baisse de 0.3%.

En données horaires, la dynamique reste baissière sous les 7172 points. En l'absence de réaction positive dans la zone des 7100 points, on pourra s'attendre à une poursuite du mouvement en direction des 7064 points voire 7000 points par extension.

