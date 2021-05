Nouveaux dégagements attendus à Paris 12/05/2021 | 08:01 Laurent Polsinelli 12/05/2021 | 08:01 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6226 PTS

Malgré un sursaut dans la dernière heure de cotation, avec la remontée des valeurs technologiques américaines, la bourse de Paris a terminé en forte baisse de 1.86% à 6267 points, les opérateurs ayant effectué de lourds dégagements avec la persistance des craintes inflationnistes.

Plusieurs membres de la Fed ont tenté de rassurer, évoquant une inflation transitoire. Il semble ainsi prématuré d'évoquer un resserrement monétaire ou une réduction du programme de rachats d'actifs, malgré notamment l'envolée des matières premières.



Outre-Atlantique, les indices ont terminé en territoire négatif. Le Nasdaq100 a repris 2% sur ses plus bas du jour, pour finalement clôturer en baisse de seulement 0.06%. Le Dow Jones a perdu 1.36% à 34269 points et le S&P500 0.87% à 4152 points. Dans l'attente de la production industrielle en zone euro, puis de l'indice CPI et des stocks pétroliers aux Etats-Unis, le CAC40 devrait subir de nouveaux dégagements à l'ouverture, comme le suggèrent les contrats Futures en baisse de 0.7%. En données horaires, la dynamique est désormais baissière sous les 6315 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 heures. L'indice devrait de nouveau tester ses plus bas de la veille, dans la zone des 6225/6230 points. Ce niveau devra contenir les velléités baissières sous peine d'une poursuite du mouvement en direction des 6200 points puis 6182/6150 points par extension.

