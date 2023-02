Nouveaux dégagements attendus à Paris 22/02/2023 | 08:11 Laurent Polsinelli 22/02/2023 | 08:11 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Négative sous les 7387 PTS

Objectif de cours : 7240 PTS

A l'issue d'une séance volatile, ponctuée par des indicateurs d'activité globalement meilleurs que prévu, la bourse de Paris a clôturé en baisse de 0.37% à 7308 points.

Cette dernière a ainsi limité la casse, malgré la forte baisse de Wall Street et un plus bas à 7241 points en début de journée.



Les indices Flash PMI manufacturier et services sont ressortis à respectivement 48.5 et 53 en zone euro (48.8 et 50.8 le mois dernier). Ils progressent par ailleurs à 47.8 et 50.5 aux Etats-Unis (contre 46.9 et 46.8), ravivant ainsi les craintes d'une poursuite des resserrements monétaires.



Concernant les composantes du CAC40, Engie a bondi de 4.83% après ses résultats, Thalès a gagné 2.25% sur fond de tensions géopolitiques, Téléperformance a gagné 1.93% et L'Oréal 1.29%. A l'opposé, Worldline a perdu 3.86%, Cap Gemini 2.78%, Schneider Electric 2.25% avec Saint Gobain.



Les indices américains ont quant à eux terminé en nette baisse, dans le sillage de la hausse des rendements obligataires et de résultats mal accueillis dans le secteur de la distribution.

Le Dow Jones a perdu 2.06% à 33129 points, le S&P500 a cédé 2% à 3997 points et le Nasdaq100 2.41%.



L'indice parisien devrait ainsi débuter la séance en baisse de 0.3% ce matin.

Techniquement, le CAC40 montre quelques signes d'essoufflement après ses récents records. Nous maintenons pour le moment un biais baissier avec de nouveau les 7240 points comme premier objectif.

© Zonebourse.com 2023 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.