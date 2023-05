Malgré l'accord de principe au sujet du relèvement du plafond de la dette américaine, la bourse de Paris a subi de lourds dégagements hier, dans le sillage, les opérateurs restant dans l'expectative avant le vote par le Congrès américain.

Le CAC40 a ainsi terminé en forte baisse de 1.29% à 7209 points.



Du côté des valeurs, Société Générale a gagné 1.41%, STM 1.16%, Dassault Systèmes 1.07% et Unibail 1.04% tandis que Total a cédé 3.43%, Pernod Ricard 2.89%, Danone 2.76% et Téléperformance 2.22%.



Sur le plan macroéconomique, l'indice du Conference Board est ressorti à 102.3 contre 103.7 le mois dernier.

Outre-Atlantique, les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé. Le Nasdaq100 a engrangé 0.4%, le S&P500 a terminé parfaitement stable à 4205 points et Dow Jones a perdu 0.15% à 33042 points.



Le CAC40 devrait a ouvrir en repli de 0.4% aujourd'hui, pénalisé également par des indices PMI sous les attentes en Chine. L'indice PMI manufacturier retombe à 48.8 (49.2 précédemment) et celui des services à 54.5 (56.4 le mois dernier).

En données horaires, la configuration demeure baissière sous les 7287 points, niveau coïncidant avec la moyenne mobile à 20 heures. L'enfoncement des 7195 points aujourd'hui, pourrait ouvrir la voie aux 7141 points voire 7100/7088 points par extension.