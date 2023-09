A l'issue d'une séance volatile, le CAC40 a clôturé en baisse de 0.34% à 7254 points hier, malmené par la hausse des rendements obligataire et des cours pétroliers, ainsi que par la nouvelle contraction de l'activité des services en zone euro.

L'indice PMI services est en effet ressorti à 47.9 (contre 48.3 le mois dernier) et il recule à 51.8 en Chine (54.1 précédemment).

Outre-Atlantique, les commandes industrielles ont chuté de 2.1% (+2.3% le mois passé).



Du côté des valeurs, Total signe la meilleure performance (+2.01%), Michelin progresse de 1.99% et Renault de 1.55%. A l'opposé, Eurofins a perdu 2.64%, Worldline 2.28%, Téléperformance 2.2%, Kering 2.19% avec Carrefour, Crédit Agricole 2.02% et LVMH 1.75%.



De retour d'un week-end prolongé après la fête du travail, les indices américains ont finalement terminé en ordre dispersé. Le Nasdaq100 grappille 0.11% à 15508 points tandis que le S&P500 perd 0.42% à 4496 points et le Dow Jones 0.56% à 34641 points.

Les dégagements devraient ainsi se poursuivre ce matin à Paris, les contrats Futures laissant présager d'une baisse initiale de 0.3% pour le CAC40.

Les ventes au détail seront publiées en zone euro à 11h puis la balance commerciale américaine à 14h30, l'indice PMI services à 15h45, l'ISM services à 16H ainsi que la décision de la Banque du Canada sur les taux, avant le livre Beige de la Fed à 20h.



En données horaires, la tendance reste pour le moment baissière sous les 7288 points. La zone des 7240 points devra engendrer une réaction positive sous peine d'un retour sur les plus bas de la veille.