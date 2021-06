Nouveaux dégagements en Europe 23/06/2021 | 11:46 Laurent Polsinelli 23/06/2021 | 11:46 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6510 PTS

Malgré la clôture positive de Wall Street et des indices PMI meilleurs que prévu en zone euros, le CAC40 cède du terrain aujourd'hui, pénalisé par les valeurs du Luxe.

L'indice parisien cède actuellement 0.44% à 5582 points tandis que les indices américains sont proches de l'équilibre en préouverture.



Du côté des statistiques, les indices PMI manufacturier et services sont ressortis à respectivement 63.1 et 58 en zone euro. Ces mêmes indices seront publiés aux Etats-Unis à 15h45. Les opérateurs prendront ensuite connaissance des ventes de logements neufs à 16h et des stocks pétroliers à 16h30.



Techniquement, le CAC40 montre de nouveau quelques signes de fébrilité. On maintiendra un biais baissier sous les 6630 points avec les récents points bas en ligne de mire.

