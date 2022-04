Nouveaux dégagements en Europe 25/04/2022 | 08:12 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6424 PTS

Le durcissement du ton de la réserve Fédérale pèse sur les actifs à risque, qui ont subi de lourds dégagements vendredi dernier. Malgré de solides publications d'entreprises, la Bourse de Paris a cédé un peu de terrain la semaine dernière, en clôturant à 6581 points. Outre-Atlantique, le Dow Jones a clôturé en repli de 2.82% à 33811 points, le S&P500 a perdu 2.77 % à 4272 points et le Nasdaq100 2.65%. L'indice français s'apprête à entamer cette nouvelle semaine sur une note négative. Si l'actualité du moment demeure bien évidemment la victoire d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen au second tour des élections présidentielles, les investisseurs s'intéresseront également à l'agenda des sociétés, qui s'annonce chargé avec les communications de Bolloré, Orange, Valeo, Air Liquide, Dassault Systèmes, Sanofi, ou encore Safran, qui dévoileront leur performance du premier trimestre. Du côté des statistiques économiques, les opérateurs prendront la température du climat des affaires en Allemagne avec l'indice Ifo prévu à 10h00. Aux Etats-Unis, c'est l'indice d'activité de la Fed de Chicago qui sera annoncé à 14h30. En données horaires, le CAC40 devrait ouvrir en baisse de 1.60%. Les premiers échanges sont attendus autour de 6470 points. Ce niveau devra contenir les velléités baissières sous peine d'une poursuite des dégagements en direction des 6424 points dans un premier temps voire 6400 points par extension.

