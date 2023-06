Les places européennes sont reparties à la baisse ce matin, affectées par les mauvaises données sur le commerce chinois qui renforcent les craintes de ralentissement économique.

Le CAC40 accentue peu à peu ses pertes et cède désormais 0.44% à 7177 points tandis que le S&P500 recule de 0.1 en préouverture.



La deuxième partie de séance sera peu fournie en données macroéconomiques, avec seulement les stocks pétroliers à 16h30 et le crédit à la consommation à 21h.



Sur le front des valeurs, peu de titres surnagent. Téléperformance progresse de 1.5%, STM et Vinci de 0.4% et Bouygues de 0.1%. A l'opposé, Renault perd 2.8%, Worldline 1.4%, Hermès 1.3%, Michelin 1.2% et Carrefour 1.1%.



Techniquement, le CAC40 montre des signes de fébrilité et conserve un biais baissier en données horaires sous les 7220 points. En l'absence de réaction positive dans la zone de cours actuelle, l'indice pourrait rapidement combler le gap laissé ouvert début juin vers 7141 points. Sous ce niveau, les récents plus bas seraient de nouveau en ligne de mire.