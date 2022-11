Nouveaux dégagements en Europe, la Fed déçoit 03/11/2022 | 11:21 Laurent Polsinelli 03/11/2022 | 11:21 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6183 PTS

Dans le sillage de Wall Street et de la déception causée par Jerome Powell, l'Europe subit de nouveaux dégagements aujourd'hui, le CAC40 reculant actuellement de 0.6% à 6239 points.

Après avoir procédé à la quatrième hausse consécutive de 75 points de base hier, le président de la Réserve Fédérale a indique qu'il subsistait une importante incertitude au sujet de l'objectif de taux des fonds fédéraux, qui pourrait être plus élevé que prévu et qu'il semblait très prématuré de penser à une pause dans le resserrement monétaire.

L'heure reste donc à la prudence d'autant que le S&P500 cède encore 0.45% en préouverture, après son décrochage de 2.5% la veille.



Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage, de la balance commerciale et de la productivité à 13h30. A 14h45, sera dévoilé l'indice Final PMI services, avant l'ISM services et les commandes industrielles à 15h.

La banque d'Angleterre rendra également son verdict sur les taux à 13h. En données horaires, la configuration se dégrade. Un biais baissier restera privilégié sous les 6274 points avec les 6183 points comme premier objectif.

