Nouveaux dégagements en vue à Paris

Opinion : Négative sous les 5000 PTS

Objectif de cours : 4875 PTS

A l'issue d'une séance sans grand relief, ponctuée par de nouveaux résultats d'entreprises, la bourse de Paris a terminé en légère baisse de 0.12% à 4941 points, dans un contexte de prudence au sujet de la crise sanitaire et des nouvelles mesures de restrictions mises en place par les gouvernements.

Les publications des bancaires américaines n'ont pas suscité d'enthousiasme. Goldman Sachs a gagné 0.2% malgré le bon de ses bénéfices, tandis que Bank of America a perdu 5.3 et Wells Fargo 6%. Outre-Atlantique, la tendance s'est alourdie en deuxième partie de séance alors que les espoirs d'un plan de relance global s'éloignent, les positions entre Démocrates et Républicains restant très éloignées. Le Dow Jones a terminé en repli de 0.58% à 28514 points, le S&P500 a cédé 0.66% à 3488 points et le Nasdaq100 0.81%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait débuter la séance en baisse de 0.6% dans l'attente du Sommet européen sur le Brexit et le débat télévisé pour la présidentielle américaine. D'un point de vue graphique, l'indice CAC40 devrait ouvrir en gap baissier sous la zone des 4925 points. En l'absence de réaction positive dans les premiers échanges, on pourra s'attendre à une poursuite des dégagements en direction des 4900/4875 points.

