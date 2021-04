Nouveaux records à l'ouverture 06/04/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 06/04/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6168 PTS

Fermée depuis jeudi dernier avec le vendredi saint et le lundi de Pâques, la bourse de Paris devrait débuter ce mois d'avril en fanfare, saluant la belle performance de Wall Street hier sur fond d'amélioration des perspectives économiques. L'indice CAC40 est ainsi attendu en hausse de 0.8% ce matin.



Le Dow Jones et le S&P500 ont inscrit de nouveaux records hier, portés notamment par la hausse des valeurs technologiques et le bond de l'ISM services (63.7 contre 58.3 attendu). Cet indice était ressorti à 55.3 le mois dernier. Les commandes industrielles ont en revanche reculé de 0.8% (consensus -0.5%).

Le Nasdaq100 a engrangé 2.02% à 13598 points hier, le Dow Jones s'est adjugé 1.13% à 33527 points et le S&P500 1.44% à 4077 points.



D'un point de vue graphique, la dynamique demeure clairement positive en données horaires au-dessus des 6075 points. L'indice devrait ouvrir en gap haussier ce matin au-dessus des 6111 points et pourrait rallier dans la foulée les 6168 points, nouvel objectif majeur correspondant au précédent record de juin 2007. Au-delà, les 6200 points seraient alors en ligne de mire.

