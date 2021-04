Nouveaux records à l'ouverture 29/04/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 29/04/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6350 PTS

A la faveur de la bonne orientation des valeurs cycliques, des banques et des pétrolières, le CAC40 a inscrit un nouveau record annuel hier, dans l’attente du verdict de la Fed en matière de politique monétaire. Après un plus haut à 6320 points, l’indice parisien a finalement clôturé en hausse de 0.53% à 6306 points, signant néanmoins la meilleure performance en Europe.

Société Générale (+3.6%) et BNP Paribas (+3.1%) ont pris la tête du palmarès, suivies par Sanofi (+2.4%) suite à la publication de ses résultats



En ordre dispersé à la cloche, les indices américains ont clôturé dans le rouge malgré le ton accommodant de la Réserve Fédérale. La Fed a, comme attendu, maintenu ses taux inchangés et va continuer son programme d'achats d'actifs, ne laissant pour le moment pas entrevoir de réduction du soutien monétaire.

Le Dow Jones a terminé en baisse de 0.48% à 33820 points, le S&P500 a cédé 0.08% à 4183 points et le Nasdaq100 0.42%.

Après la clôture, Apple et Facebook ont dévoilé des chiffres meilleurs que prévu, les deux valeurs gagnaient respectivement 2.4% et 6.1% dans les échanges électroniques.



Ce matin, le CAC40 devrait ouvrir en légère hausse de 0.25%.

Graphiquement, la dynamique haussière ne sera pas remise en cause tant que l'indice demeure au-dessus des 6283 points. Le débordement des 6350 points devrait par ailleurs ouvrir la voie aux 6350 points voire 6400 points par extension.

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv APPLE INC. -0.60% 133.58 0.67% BNP PARIBAS 0.58% 53.71 24.07% CAC 40 0.61% 6343.41 13.01% FACEBOOK INC 1.16% 307.1 12.43% SANOFI 1.11% 88.47 11.14%

