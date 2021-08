Nouveaux records annuels à Paris 03/08/2021 | 11:20 Laurent Polsinelli 03/08/2021 | 11:20 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6750 PTS

Malgré la résurgence des craintes sanitaires, le CAC40 fait cavalier seul en Europe, soutenu par des résultats trimestriels de bonne facture.

Enregistrant sa meilleure performance trimestrielle depuis 2016, Société Générale s’envole de 5.5%, suivie par Stellantis (+4.4%). Engie complète le podium (+1.7%) suite à un relèvement de recommandation.

A l’opposé, Safran et Atos ferment la marche, avec des pertes respectives de 1.2% et 1.1%. Du côté des statistiques, l’indice PPI est ressorti en hausse de 1.4% en zone euro (1.3% le mois dernier). Aux Etats-Unis, seules les commandes industrielles seront publiées à 16h, le consensus table sur une hausse de 1%. Graphiquement, la dynamique reste clairement positive en données horaires au-dessus des 6687 points et les 6750 points sont désormais en ligne de mire.

