Nouveaux records annuels à l'ouverture 17/05/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 17/05/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6325 PTS/ 6400 PTS

En dépit de statistiques américaines décevantes, la bourse de Paris a terminé à son plus haut vendredi, en hausse de 1.54% à 6385 points, enregistrant ainsi une performance nulle sur la semaine.

Les prix à l'importation ont progressé plus que prévu aux Etats-Unis (+0.7% contre 0.6% attendu), les ventes au détail sont stables (+10.7% le mois dernier), la production industrielle grimpe de seulement 0.7% et l'indice du Michigan retombe à 82.8 (90.2 attendu et 88.3 le mois dernier). Sur le front des valeurs, Safran a engrangé 3.82%, Unibail 3.74%, Airbus 3.72% et Renault 3.26%. Seules ArcelorMittal (-0.28%) et Danone (-0.26%) ont cédé du terrain.



Rassurés par les commentaires de la Fed, laquelle ne semblent pas pressée de relever ses taux, les indices américains ont accentué leur avance tout au long de la séance. Le Dow Jones a finalement gagné 1.06% à 34382 points, le S&P500 s'est adjugé 1.49% à 4173 points et le Nasdaq100 a repris 2.17%.



Techniquement, le CAC40 a violemment rebondi sur le seuil des 6150 points et conserve ainsi une dynamique positive en données horaires au-dessus des 6290 points voire au-dessus des 6325 points en intraday. L'indice devrait tester à l'ouverture la cible des 6400 points. Au-dessus de ce niveau, les 6450 points seraient alors en ligne de mire.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 ARCELORMITTAL 27.015 1.45% CARREFOUR 17.285 1.38% DANONE 58.29 1.29% ORANGE 10.684 1.19% SANOFI 87.64 1.06% VINCI 93.68 -1.81% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 68.59 -1.94% SAFRAN 121.88 -2.14% VEOLIA ENVIRONNEMENT 25.5 -2.30% AIRBUS SE 96.9 -2.68% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.