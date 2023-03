Nouveaux records en France 06/03/2023 | 11:31 Laurent Polsinelli 06/03/2023 | 11:31 Envoyer par e-mail :

Saluant la clôture en nette hausse de Wall Street vendredi et l’accalmie sur les rendements obligataires, le CAC40 a inscrit un nouveau record absolu ce matin à 7401 points, avant de s’attaquer à son gap d’ouverture. L’indice parisien progresse actuellement de 0.39% à 7376 points et le S&P500 est stable en préouverture.



Sur le plan macroéconomique, les ventes au détail progressent de 0.3% en zone euro (-1.7% le mois dernier). Seules les commandes industrielles seront publiées aux Etats-Unis à 16h.



Graphiquement, la dynamique demeure positive au-dessus des 7308 points voire au-dessus des 7358 points en intraday. Le sens des 7358/7401 points pourra être mise à profit pour une poursuite du mouvement en direction des 7450 points ou au contraire dans l'optique de prises de bénéfices en direction des 7308/7286 points.

