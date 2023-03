Nouveaux records en vue à Paris 06/03/2023 | 08:00 Laurent Polsinelli 06/03/2023 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Positive au dessus de 7286 PTS

Objectif de cours : 7387 PTS

La détente du marché obligataire et le repli de 2.8% de l'indice des prix à la production en zone euro ont entretenu le courant acheteur vendredi dernier, permettant au CAC40 de clôturer en hausse de 0.88% à 7348 points.



Du côté des valeurs, Stellantis s'est adjugée 2.88%, ArcelorMittal 2.77%, Unibail 2.55% et STM 2.44% tandis que Thalès a cédé 0.38%, Total 0.19% et Carrefour 0.11%.



Autre statistique importante, l'indice PMI services est ressorti à 52.7 en zone euro (contre 53 précédemment) et à 50.6 aux Etats-Unis (contre 50.5 le mois dernier). L'ISM services demeure également solide à 55.1 (55.2 précédemment).



Malgré les incertitudes sur l'évolution des politiques monétaires, les indices américains ont terminé en nette hausse, avec la détente des taux obligataires. Le Dow Jones a gagné 1.17% à 33390 points, le S&P500 s'est adjugé 1.61% à 4045 points et le Nasdaq100 2.04%.



Le CAC40 devrait ainsi poursuivre sur sa lancée ce matin avec un gain initial de 0.4%.

Techniquement, la tendance reste haussière en données horaires au-dessus des 7286 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 heures. L'indice devrait tester à l'ouverture ses récents records. Le débordement de ce niveau ouvrirait la voie aux 7400 points voire 7450 points par extension.

© Zonebourse.com 2023 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.