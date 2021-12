Nouvel accès de faiblesse à Paris 30/11/2021 | 08:03 Laurent Polsinelli 30/11/2021 | 08:03 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6006 PTS

A l'issue d'une séance volatile, sur fond d'inquiétudes persistantes concernant la situation sanitaire, le CAC40 a terminé en timide hausse de 0.54% à 6776 points lundi. Ce dernier avait décroché de 4.75% vendredi, après la découverte d'un nouveau variant du Covid-19, baptisé Omicron, en Afrique du Sud. Sa propagation rapide et sa résistance évoquée aux vaccins laissent planer le spectre de nouvelles mesures de restriction et d'un impact sur l'économie à l'échelle mondiale.



Du côté des valeurs, Kering a gagné 2.75% hier, Unibail 2.63% et STM 2.6%, tandis que Carrefour a signé la plus forte baisse (-2%), suivie par Renault (-1.6%).



Les indices américains ont également repris des couleurs alors que Biden a affirmé que les Etats-Unis ne procèderaient pas à un nouveau reconfinement, les laboratoires pharmaceutiques indiquant par ailleurs qu'ils travaillaient déjà sur des vaccins ciblant Omincron. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0.68% à 35135 points, le S&P500 s'est adjugé 1.32% à 4655 points et le Nasdaq100 2.33%.



Malgré ces bonnes performances et des indicateurs d'activité meilleurs que prévu en Chine, les contrats Futures flanchent de nouveau ce matin, alors que le CEO de Moderna a indiqué que les vaccins existants auront du mal avec Omicron. Le CAC40 est désormais attendu en forte baisse de plus de 1.5%. En données horaires, la dynamique reste baissière sous les 6861 points. L'indice devrait ouvrir en gap baissier et tester la zone des 6670 points. Sous ce niveau, il pourrait dans la foulée combler un gap laissé ouvert à 6606 points le 14 octobre dernier.

