Nouvel accès de faiblesse dans le sillage de Wall Street 10/10/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 10/10/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Négative sous les 5956 PTS

Objectif de cours : 5804 PTS

La bourse de Paris a terminé en baisse de 1.17% à 5866 points vendredi dernier, la résilience du marché de l'emploi américain laissant craindre un nouveau tour de vis de 75 points de base par la Fed le mois prochain.

Le rapport mensuel sur l'emploi a fait état d'un taux de chômage en baisse à 3.5% (3.7% précédemment), avec 263 000 créations d'emplois en septembre (contre 315 000 en août et 537 000 en juillet) et un salaire horaire en hausse de 5% sur un an.



Du côté des valeurs, Renault a gagné 4.91%, Total 2.59% dans le sillage des cours pétroliers, Worldline s'est adjugée 2% et Carrefour 1.95%. A l'opposé, les valeurs technologiques ont été malmenées. Dassault Systèmes décroche de 6.53%, STM de 5.3%, Legrand de 4.2% et Cap Gemini cède 4.07%.



Les indices américains ont également clôturé en forte baisse, plombés également par la hausse des rendements obligataires. Le Dow Jones a perdu 2.11% à 29296 points, le S&P500 a cédé 2.8% à 3639 points et le Nasdaq100 3.88%.



En attendant l'indice PPI aux Etats-Unis mercredi et le coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels, le CAC40 est attendu en baisse de 0.8% ce matin.

En données horaires, la configuration reste dégradée. L'indice devrait combler aujourd'hui un gap laissé ouvert le 4 octobre vers 5804 points. Ce niveau devra contenir les velléités baissières sous peine d'une poursuite des dégagements en direction des 5700 points dans un premier temps.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.