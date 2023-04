Nouvel accès de faiblesse en Europe 26/04/2023 | 08:01 Laurent Polsinelli 26/04/2023 | 08:01 Envoyer par e-mail :

Malmené par des résultats d'entreprises mitigés en Europe et la mauvaise orientation des valeurs bancaires, le CAC40 a terminé en baisse de 0.56% à 7531 points hier. Du côté des valeurs, Alstom a gagné 2.03%, Sanofi et Schneider Electric 1.75%, Legrand 1.35% tandis que Société Générale a perdu 3.25%, BNP Paribas 2.38%, Michelin 1.55% et Crédit Agricole 1.49%.



Les indices américains ont pour leur part clôturé en nette baisse, avec le nouveau plongeon de 49.4% de First Republic Bank et des publications mal accueillies. Le Dow Jones a perdu 1.02% à 33530 points, le S&P500 a cédé 1.58% à 4071 points et le Nasdaq100 1.89%. Ce matin, l'indice parisien devrait ainsi ouvrir en repli de 0.5%.

Les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des commandes de biens durables et des stocks des grossistes, avant les stocks pétroliers à 16h30. En données horaires, le CAC40 devrait ouvrir en gap baissier ce matin et tester à l'ouverture la zone des 7485 points, correspondant à la borne basse d'un gap laissé ouvert le 14 avril. Sous ce niveau, il faudrait s'attendre à des dégagements plus marqués en direction des 7450/7432 points dans un premier temps.

