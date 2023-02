Nouvel accès de faiblesse en Europe avec les taux 10/02/2023 | 11:29 Laurent Polsinelli 10/02/2023 | 11:29 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 7104 PTS

Affectées par le repli de Wall Street hier, les craintes au sujet de la conjoncture mondiale et d'une poursuite des resserrements monétaires, la bourse de Paris et les autres places européennes creusent leurs pertes depuis l'ouverture.

Le CAC40 cède actuellement 0.83% à 7128 points et le S&P500 recule de 0.5% en préouverture.



Au niveau des valeurs, peu de titre surnagent. Total engrange 3% dans le sillage des cours pétroliers alors que la Russie pourrait réduire sa production de 500000 mbj à compter de mars. Thalès gagne 2.7% et Orange 0.3%.

A l'opposé, Worldline perd 4.4%, Kering 4.4%, Dassault Systèmes 2.7% et L'Oréal 2.5%.



Sur le plan macroéconomique, l'indice de confiance du Michigan sera dévoilé à 16h.



Graphiquement, le CAC40 revient à proximité de la borne basse de son trading range. La zone des 7104 points devra contenir les velléités baissières sous peine d'une poursuite du mouvement en direction des 7059/7011 points.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès THALES 121.95 2.48% TOTALENERGIES SE 59.16 2.26% ORANGE 9.642 0.86% ENGIE 13.144 0.49% LEGRAND 85.18 0.07% STMICROELECTRONICS N.V. 45 -2.48% MICHELIN (CGDE) 29.215 -2.91% KERING 558.9 -3.50% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 59.89 -3.51% WORLDLINE 40.56 -4.27% Heatmap : Composition de l'ETF Lyxor Variations secteurs Actions / Super Sect. Actions / Sous Sect. Variations actions 1 j 5 j 1 s 1 m 3 m 6 m 1 a 3 a 5 a 10 a 1 janv.