Nouvelle hausse attendue à Paris

Objectif de cours : 6665 PTS

Porté par les bons résultats d'entreprises et la hausse du secteur financier, le CAC40 a engrangé 1.38% à 6624 points hier, terminant ainsi non loin de son plus haut du jour.

Au niveau des valeurs, Téléperformance a engrangé 5.81%, Danone 5.76%, Publicis 3.79%, Veolia 3.77% et Société Générale 3.28% tandis qu'Arcelor Mittal a cédé 1.81% et Thalès 1.12%.



Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé, lestés par les valeurs technologiques et le décrochage de Netflix (-35.12%).

Le Dow Jones a gagné 0.71% à 35160 points, le S&P500 s'est effrité de 0.06% à 4459 points et le Nasdaq100 a perdu 1.49%.

Le Livre Beige n'a pas apporté de réelles surprises, l'économie américaine a progressé à un rythme "modéré" depuis le début février, mais la vigueur de l'inflation et la guerre en Ukraine restent des sources d'incertitudes.

Aujourd'hui, le CAC40 devrait poursuivre sur sa lancée, avec un gain initial de 0.3%.



En données horaires, un biais haussier rester privilégié au-dessus des 6570 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Les 6665 points constituent désormais le premier objectif haussier.

