Nouvelle hausse attendue à Paris

A l'image des séances précédentes, la bourse de Paris a terminé en légère hausse de 0.34% à 6592 points, portée par les minières, les pétrolières et l'aéronautique.

ArcelorMittal a engrangé 3.13%, Thalès 2.55%, Sanofi 1.73%, Michelin 1.61%, Airbus 1.6% et Total 1.56% tandis que Téléperformance et Essilor ont perdu respectivement 1.8% et 1.6%.



En ordre dispersé à l'ouverture, les indices américains ont dans un second temps accéléré à la hausse, soutenus par les bons résultats de la grande distribution. Avec les mauvaises statistiques sur l'activité et le léger ralentissement de l'inflation, les opérateurs espèrent un geste moins stricte de la Fed le mois prochain. L'attention devrait ainsi se porter sur les minutes du FOMC qui seront dévoilées ce soir.

A la clôture, le Dow Jones s'adjugeait 0.71% à 34152 points, le S&P500 0.19% à 4305 points alors que le Nasdaq100 perdait 0.23%.



Le CAC40 est ainsi attendu en hausse de 0.5% dans les premiers échanges.

Le PIB de la zone euro sera également publié à 11h.



En données horaires, la tendance demeure clairement haussière au-dessus des 6570 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Le débordement des 6608 points aujourd'hui devrait ouvrir la voie aux 6655 points.

