Nouvelle hausse en vue à Paris

En attendant la décision de la BCE sur les taux jeudi, la bourse de Paris a débuté la semaine sur une note positive, les indices PMI décevants ayant ravivé les espoirs de politiques monétaires moins agressives dans les mois à venir.

Les indices Flash PMI manufacturier et services sont ressortis à respectivement 46.6 et 48.2 en zone euro (48.4 et 48.8 le mois dernier) puis à 45.8 et 47.5 au Royaume-Uni (48.4 et 50 précédemment). Outre-Atlantique, ils reculent à respectivement 49.9 et 46.6 (52 et 49.3 le mois dernier).



La bonne orientation de Wall Street a également soutenu le courant acheteur, permettant au CAC40 de clôturer en hausse de 1.59% à 6131 points.

Parmi ses composantes, Michelin s'est adjugée 5.39%, Essilor 4.3%, Engie 3.78%, Saint Gobain 3.57% alors que Renault a perdu 2.24%, Hermès 0.92% et ArcelorMittal 0.45%, les trois seules valeurs en territoire négatif. Les indices américains ont eux aussi profité de la détente des rendements obligataires et des spéculations autour d'un allègement de la politique monétaire restrictive de la Fed. Le Dow Jones a gagné 1.34% à 31499 points, le S&P500 s'est adjugé 1.19% à 3797 points et le Nasdaq100 1.06%. Le marché parisien devrait ainsi poursuivre sur sa lancée ce matin, comme en témoignent les contrats Futures en hausse de 0.5%.

D'un point de vue technique, pas de changement, il faudra suivra la sortie des 6061/6175 points pour agir.

© Zonebourse.com 2022

