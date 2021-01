Nouvelle séance de hausse à Paris 14/01/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 14/01/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 14/01/2021 | 08:00

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5630 PTS/ 5721 PTS

A l'issue d'une séance sans grand relief, la bourse de Paris a clôturé en légère hausse de 0.21% à 5662 points, restant alourdie par les craintes concernant la propagation rapide du coronavirus et les tensions politiques américaines.

La Chambre des Représentants a, en effet, commencé à voter une deuxième procédure de destitution contre Donald Trump. Concernant les valeurs, Carrefour s'est nettement distinguée (+13.4%) après avoir engagé des discussions avec le géant canadien Couche-Tard, en vue d'un rapprochement amical. Téléperformance signe la deuxième plus forte hausse (+3.11%) suivie par Danone (+2.05%).

Le secteur automobile était en revanche mal orienté, à l'image de Renault (-2.93%). Outre-Atlantique, les indices ont une fois encore clôturé en ordre dispersé, dans l'attente du coup d'envoi de la saison des résultats. Le Dow Jones a perdu 0.03% à 31060 points tandis que le S&P500 a gagné 0.23% à 3809 points et le Nasdaq100 s'est adjugé 0.63%. Le CAC40 devrait ainsi débuter la séance en légère hausse de 0.3%.



Techniquement, pas de changement, il faut attendre la sortie des 5630/5721 points pour renouer une dynamique affirmée. En intraday, le débordement des 5680/5685 points serait de bon augure pour un nouveau test de la borne haute du range.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.